Un bambino di 10 anni è stato rianimato dopo un malore avuto a scuola, a Milano, dovuto a una patologia cardiaca. È accaduto oggi alle 17. Secondo quanto riferito dalla polizia, il piccolo è stato male durante una attività extrascolastica ed è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha rianimato e trasportato in ospedale. Al momento le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. ( Giovedì 7 Novembre 2019, 22:02

