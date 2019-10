Bimbo di tre anni investito da un'automobile: è grave

Un bimbo di tre anni è stato investito da un'automobile oggi pomeriggio a Milano ed è ora in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Niguarda.

Ha un trauma cranico ma è cosciente. Secondo la prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto attorno alle 15.50 in viale Jenner. Il piccolo stava attraversando la strada, non sulle strisce pedonali, con la mamma e altri bambini. Il conducente dell'auto, che poi ha prestato il soccorso, pare se lo sia trovato davanti all'improvviso e, nonostante abbia frenato, non è riuscito a evitarlo.



Il bambino, di origini egiziane, ha riportato un trauma cranico ma non danni interni e resterà alcuni giorni in osservazione al Niguarda. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'istituto islamico di viale Jenner. Qui il bimbo è stato travolto da un'Alfa 159 che stava passando. Sabato 5 Ottobre 2019, 19:37

