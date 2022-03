Milano, "idea biglietto breve Atm" anticrisi, Carlo Monguzzi rilancia: «Sperimentiamolo»

«Il biglietto breve per viaggiare sui mezzi pubblici è “desaparecido”. Ma non può rimanere lettera morta, ora più di prima, perché è un antidoto al caro-benzina». Così Carlo Monguzzi, presidente della commissione comunale Mobilità, capogruppo di Europa Verde, storico esponente degli ecologisti milanesi rilancia il ticket “low cost” a meno di 2 euro, destinato a coloro che utilizzano tram, bus e metrò per poche fermate. In teoria, sarebbe dovuto partire nel corso del 2020, ma la pandemia l’ha congelato.

AGEVOLAZIONI Secondo Monguzzi, «adesso è una necessità, perché dobbiamo pensare alle agevolazioni per i cittadini, soprattutto quelli meno privilegiati, che scelgono di lasciare la macchina a casa per risparmiare sul carburante, ormai alle stelle». Il trasporto locale «deve essere comodo e diventare conveniente per chi lo userebbe per brevi spostamenti». Ecco, dunque, l’utilità del mini ticket proprio quando il caro-benzina modifica la mobilità a Milano: in una settimana il traffico automobilistico, secondo i dati di Tom Tom Traffic, è calato dell’11%.

ITER «Anni fa proponemmo il biglietto breve per chi fa tre o quattro fermate. Questi utenti non ritengono utile l’abbonamento. E molti per non pagare, peraltro ingiustamente il prezzo pieno, preferiscono prendere i mezzi senza il ticket in tasca», ricorda Monguzzi. Che, nel 2019, ha presentato un emendamento per l’introduzione del titolo di viaggio a tariffa ridotta, approvato all’unanimità dal consiglio comunale. L’idea, allora, «si rifaceva alla creazione di una tessera a scalare».

STOP COVID L’emergenza sanitaria, nel 2020, «l’ha rimandato a data da destinarsi». E nell’aprile 2021 il Comune ha deciso di non citarlo nel bilancio di previsione Atm, «perché l’azienda era in evidente difficoltà causa virus», fra lockdown, riduzione della capienza dei mezzi per il distanziamento, introiti precipitati per il calo dei passeggeri.

SPERIMENTARE Per Europa Verde «i tempi ora sono maturi»: «Ci fu promesso solennemente, ci fu il sì del consiglio, che ha valore di “legge”. È scritto nei documenti, ma ancora nulla è stato fatto», osserva il presidente della commissione Mobilità. Parla di «distanza siderale tra promesse e fatti». «Vogliamo la mitica città in cui tutto si fa a quindici minuti di distanza, e non facciamo il biglietto breve che andrebbe a fagiolo?». Ecco quindi la proposta: «Èun impegno che è stato preso e va mantenuto. Sperimentiamolo e valutiamo. Piace certamente ai cittadini». riproduzione riservata ®<QR>

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Marzo 2022, 06:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA