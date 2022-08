Milano, è in arrivo l'aumento del costo dei biglietti Atm. Ecco da quando

A tre anni dall’ultimo rincaro, è in arrivo un ulteriore aumento dei biglietti ATM. Si parla di un 10% in più (dai 10 ai 30 centesimi) che partirebbe da ottobre. L'aumento è frutto di un adeguamento all’inflazione che l’Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino della Città metropolitana di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia deve recepire in base a quanto stabilito dalla Regione Lombardia. L'aumento sarà deliberato ufficialmente dal Consiglio d’amministrazione dell’Agenzia che sarà convocato a metà agosto. I biglietti costeranno di più soltanto per le singole corse e i carnet di tutta l'area metropolitana. Una scelta, quella dell'aumento dei biglietti, che non è passata inosservata al Comune di Milano, che si è subito opposto accusando la Regione di aver imposto un aumento inopportuno per il periodo storico.

Come riporta il Corriere della Sera l’Agenzia del Trasporto pubblico locale del bacino della Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia si è riunita nell’assemblea dei soci, confermando l’aumento. «Dopo un accurato dibattito generale — ha spiegato il presidente dell’Agenzia Daniele Barbone — i soci hanno dato mandato al consiglio di intervenire esclusivamente sui titoli occasionali, senza toccare quelli in abbonamento. Tale impostazione garantisce di tutelare in particolare gli utenti abituali, così da incentivarli al ritorno sui mezzi del trasporto pubblico locale. È inoltre emersa la richiesta di approfondire l’adeguatezza dell’attuale tipologia di abbonamenti vigenti, in base alle mutate esigenze di mobilità degli utenti legate allo smart working».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Agosto 2022, 21:53

