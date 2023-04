Milano, ciclista travolta e uccisa da una betoniera. Ciclobby: «Basta morti»

di Simona Romanò

Ancora un ciclista morto nelle strade di Milano. Una donna di 39 anni, italiana, in sella alla sua bici, è stata schiacciata e uccisa da una betoniera. La disgrazia, ieri, verso le 12, in corso di Porta Vittoria angolo via Ascanio Sforza, pieno centro. Dopo l’impatto, l’autista 53enne, anche lui italiano, si è fermato per prestare soccorso e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ma per donna, madre di una bimba di 6 anni, non c’era più nulla da fare. È morta sul colpo. Illeso ma disperato il conducente del mezzo pesante, negativo ai test di droga e alcol: «Ho ucciso una persona, uccidetemi», avrebbe detto agli agenti della Polizia Locale che sono intervenuti per i rilievi e devono ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, anche attraverso i filmati delle telecamere e le testimonianze dei passanti. Non escludono che la donna si trovasse nell’angolo “cieco” delle betoniere e ora devono stabilire a che velocità viaggiasse e se avesse la “freccia” di svolta. Intanto, il pm di turno Mauro Clerici ha disposto il sequestro dellla betoniera e della bici accartocciata. E la procura indaga per omicidio stradale. Secondo una prima ricostruzione, la vittima procedeva su via Sforza così come la betoniera che, mentre svoltava a destra in corso di Porta Vittoria, ha travolto la 39enne. La tragedia solleva ancora una volta il caso della sicurezza stradale per gli utenti più vulnerabili. «Non è la prima volta che ciclisti vengano investiti da mezzi al lavoro», ha detto il sindaco Giuseppe Sala. «Possiamo regolamentare l’accesso in città solo ai mezzi pesanti dotati di un dispositivo che permetta piena visibilità anche sull’angolo cieco». In consiglio comunale è stato osservato un minuto di silenzio, mentre Fiab Ciclobby e altre associazioni hanno organizzato, ieri, alle 19, nonostante la pioggia, una biciclettata da piazza Mercanti fino davanti alla Sormani, luogo dell’incidente, per chiedere «basta alle stragi». I manifestanti hanno acceso candele e portato fiori.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Aprile 2023, 06:20

