Milano, un'altra morte in bicicletta: donna di 60 anni travolta e uccisa da una betoniera

Ancora una morte in bici. Alfina D’Amato, 60 anni, nata a Salerno, madre di un figlio di 14 anni, è deceduta dopo esser stata travolta sulla sua bici da una betoniera, ieri verso le 9.15, vicino alle strisce pedonali in piazza Francesco Durante, non lontano da piazzale Loreto. Trascinata per circa 50 metri, per lei non c’è stato nulla da fare. È stata soccorsa sul posto: rianimata e intubata per le gravi lesioni riportate dai sanitari dell’Areu, intervenuti con due squadre di soccorso, è stata poi portata in codice rosso al Policlinico, dov’è morta poco dopo il suo arrivo. Il conducente della betoniera non si era accorto di nulla, perché Alfina si “trovava” nell’angolo cieco del camion: l’autista si è però immediatamente fermato quando alcuni passanti, che hanno assistito al drammatico incidente, lo hanno avvisato dell’investimento.

INCHIESTA Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia locale che ha effettuato i rilevi del caso e ora deve ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto. E la Procura aprirà un’inchiesta per omicidio stradale: il trasportatore, risultato negativo ai test su alcol e droga, sarà iscritto nel registro degli indagati non appena al pm di turno, Stefano Civardi, arriverà la relazione della polizia locale.

LA DINAMICA Stando alla prima ricostruzione, la 60enne percorreva via Predabissi verso viale Lombardia e forse stava attraversando la strada, mentre la betoniera (sempre su Predabissi) stava svoltando a destra.

ANGOLO CIECO Ancora sotto accusa è il maledetto angolo cieco, ovvero la porzione del campo visivo nascosta al guidatore che sta provocando una lunga strage di ciclisti: Alfina è, infatti, la quarta vittima, del 2023, di incidenti mortali fra bici e mezzi pesanti, ma la scia di sangue era iniziata a novembre.

PROVVEDIMENTI SALVA-CICLISTI L’assessore alla Mobilità, Arianna Censi, ha annunciato che «arriverà in giunta entro la metà di luglio la delibera» salva-ciclisti, che impone l’obbligo per i mezzi pesanti di circolare in Area B e C solo se ci sono i sensori per l’eliminazione dell’angolo cieco dello specchietto.

