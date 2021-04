Milano in giallo, dieci ebook da scaricare gratuitamente

Torna con la sesta edizione l’iniziativa Milano da leggere delle Biblioteche del Comune con l’obiettivo di promuovere la lettura. Gli ebook si scaricano in giro per la città, mentre si passeggia o aspetta il tram: basterà inquadrare il qrcode presente sui manifesti dell’iniziativa. Grazie ad Atm, il download è possibile anche in metrò e sui mezzi di superficie. I dieci titoli sono disponibili gratuitamente grazie alla collaborazione degli autori e degli editori Corbaccio, Frilli, Marsilio, Mondadori, Piemme, Rizzoli, Sellerio, Sonzogno, Tea, Todaro che hanno messo a disposizione le loro opere. Prima uscita La confraternita delle ossa di Paolo Roversi,; gli altri ebook saranno pubblicati con cadenza settimanale, ogni mercoledì fino al 23 giugno. Tra gli autori Romano De Marco, Emilio Martini, Alessandro Robecchi, Deborah Brizzi, Alessandro Bastasi, Paola Sironi, Leonardo Gori, Rosa Teruzzi, Luca Crovi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 06:20

