Milano, vetro e verde per la Biblioteca Europea: 100 milioni di costo pronta nel 2026

Vetro e piante, una teca trasparente inondata di luce per accogliere due milioni e mezzo di libri. Un luogo in cui si respira cultura e si tocca la natura. È il progetto della Beic, la Biblioteca europea di informazione e cultura, che finalmente nasce a Porta Vittoria grazie a cento milioni di fondi del Pnrr. La giuria presieduta da Stefano Boeri ha scelto il progetto firmato da un team italiano di progettisti tra cui Angelo Raffaele Lunati (capogruppo con Onsitestudio).

SOGNO DI 20 ANNI Un sogno che inizia 23 anni fa. L’idea della Biblioteca europea risale al 1999, il primo progetto del 2001 (firmato da Peter Wilson) sembrò decollare nel 2008, ma si arenò per mancanza di finanziamenti. Ma si è provato più volte a farla ripartire anche a City Life.

IL PROGETTO Due grandi navate luminose rivestite in metallo e vetro che ospiteranno non solo libri ma anche piante come in una serra. All’ingresso la “Promenade”, passeggiata che conduce in una sala a pianta rettangolare inondata di luce, alta 8 metri con padiglioni con spazi espositivi, commerciali, una caffetteria e i punti restituzione dei volumi. Da qui si aprirà la “vera” biblioteca per la consultazione, lo studio, la lettura. I due edifici principali, progettati all’insegna della sostenibilità, contano sei piani più due interrati con il deposito di libri robotizzato. Ci sarà poi un terzo padiglione con l’Imaginarium, la parte dedicata ai bambini e l’Auditorium che potrà accogliere fino a trecento persone. Alla sua sommità, il volume a Nord culminerà con una grande serra. «Questa volta ce l’abbiamo fatta», dice con soddisfazione il presidente della Fondazione Beic Francesco Paolo Tronca. «Milano sarà in grado di gestire al meglio la biblioteca perché questo progetto si trasformi in un polo culturale europeo che faccia da catalizzatore degli altri sistemi bibliotecari».

I TEMPI I lavori partiranno a fine 2024 e la Beic apre «per la fine del 2026 e i vincoli dei fondi del Pnrr ci obbligheranno ad essere molto rapidi», ha dichiarato Sala.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Luglio 2022, 06:40

