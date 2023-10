Milano, Bebe Vio e la sfida dei campioni di Italia-Francia all'Allianz Cloud

Bebe Vio torna a Milano e lo fa con un evento tra sport e sociale. All’Allianz Cloud stasera andrà in scena WEmbrace Sport, la manifestazione che mette alla prova due squadre di atleti olimpici e paralimpici insieme, per far cadere il concetto stesso di disabilità. Protagonista la pluricampionessa di scherma paralimpica, che col suo entusiasmo ha gettato le basi per un evento diventato un classico. A presentare la serata Ilaria D’Amico con Gianluca Gazzoli, podcaster, creator e conduttore radio e tv. Tra i contributi più importanti ci sono quelli di squadre come Milan, Inter, Olimpia Milano, Briantea84, Powervolley Monza e Allianz PowerVolley Milano. Sarà una sfida Italia- Francia su quattro discipline sportive (scherma in carrozzina, calcio amputati, sitting volley e basket in carrozzina) per onorare le Olimpiadi di Parigi 2024.