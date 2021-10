La Gang Barrio 18 terrorizzava Milano: maxiblitz nella notte, arrestati venti salvadoregni

Sgominata dalla Polizia di Stato l'associazione per delinquere denominata 'Barrio 18': in queste ore gli agenti stanno eseguendo ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip di Milano, e agli arresti domiciliari nei confronti di una ventina di cittadini salvadoregni (El Salvador, America).



Nell'operazione sono impiegati circa 100 agenti, tra cui personale delle squadre mobili di Milano, Trento, Bergamo, Pavia ed equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia. Le indagini sono partite dall'aggressione del 12 luglio 2020 in via Valvassori Peroni, a Milano, dove un membro di una gang rivale, MS-13, è stato accoltellato a bordo di un autobus in pieno giorno, davanti ai passeggeri atterriti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Ottobre 2021, 10:37

