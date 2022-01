Milano, presa la banda che rapinava le case vip: un ladro riconosciuto per la somiglianza con Tiziano Ferro

La somiglianza con un famoso cantante ti si può ritorcere contro. Soprattutto se sei sospettato di rapinare case. È quanto è accaduto a Domenico Pier Alessandro Lovino, 42 anni, uno dei 3 fermati dalla polizia per 6 furti in abitazione commessi in centro dal settembre 2020 al febbraio 2021. Con lui sono finiti il cella Andrea Tartaglia, 34 anni e Ilie Cebotari, 32 anni, moldavo. Colpi ben studiati, curando gli spostamenti dei proprietari delle case che si proponevano di svaligiare e addirittura, almeno in 4 occasioni, riuscendo a rubare le chiavi e ad aprire senza scassinare. Secondo quanto emerge dal provvedimento firmato dal gip Lorenza Pasquinelli, la banda monitorava le vittime, aspettando il momento in cui avrebbero lasciato le chiavi in portineria e poi approfittava della distrazione del custode per portarle via. È stato Lovino a restare nella memoria di un testimone subito dopo un colpo nella via privata Maria Teresa il 15 gennaio 2021. L’uomo ha messo a verbale di ricordare il conducente della vettura «perché fortemente somigliante al noto cantante Tiziano Ferro». Gli investigatori del commissariato Centro hanno iniziato le indagini dopo il primo furto del 5 settembre 2020 a Chiaravalle, rintracciando nel tempo elementi comuni ad altri 5 episodi. Si va dal 26 dicembre 2020 in via Passione, i due l’8 gennaio 2021 in via Mellerio, il 15 gennaio 2021 in via privata Maria Teresa e il 24 gennaio 2021 in via Brisa. Il valore totale dei colpi - tra denaro contante, gioielli, pietre e orologi - è stato stimato in circa mezzo milione di euro. I tre sono sospettati anche di essere autori del colpo a casa della showgirl Cecilia Rodriguez, tra il 5 e il 7 febbraio 2021 ha subito il furto di due orologi Rolex, una valigia Vuitton, 4 borse Chanel e svariati occhiali di marca. Secondo il gip gli elementi raccolti però non sono sufficienti per contestare ai tre destinatari dell’ordinanza anche questo episodio in quanto «la presenza degli indagati sul luogo del delitto è stata rilevata in questo caso solo nei giorni precedenti al furto».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Gennaio 2022, 06:30

