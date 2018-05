Colpo grosso in banca, i banditi scappano con 30 cassette di sicurezza

Colpo grosso nella filiale della Banca popolare di Sondrio di via Lessona, a Quarto Oggiaro. Nel pomeriggio quattro uomini - italiani, secondo i testimoni - hanno fatto irruzione nell'istituto di credito togliendo il vetro di una finestra dell'archivio al piano interrato.



Sotto minaccia verbale si sono fatti aprire il caveau e poi hanno chiuso i dipendenti in un locale. Poi hanno avuto il campo libero per ripulire le casse e il caveau.



Il bottino è di circa ventimila euro in contanti tra euro e valute estere, oltre al ciontenuto - ancora da verificare - di trenta cassette di sicurezza. Sono riusciti a scappare prima dell'arrivo dei carabinieri del nucleo Radiomobile e della compagnia Milano Porta Magenta.

