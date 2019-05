Mamma partorisce nel "Boschetto della droga", il neonato è già in astinenza: «Ha assunto eroina durante tutta la gravidanza»

Rogoredo

Martedì 21 Maggio 2019, 16:14

Appena nato ed è già "tossicodipendente". È quello che è successo a un bambino venuto al mondo ada una donna che aveva assunto regolarmente sostanze stupefacenti durante la gravidanza. La mammaun'ucraina di 28 anni, ha partorito in una cascina nel "Boschetto della droga" . Il neonato è stato subito ricoverato in terapia intensiva nellaperché in astinenza.La neo-mamma si iniettavamentre era incinta e durante tutta la gestazione non ha mai consultato un medico e non si è mai sottoposta agli accertamenti necessari. Ha partorito dopo essersi drogata nella notte La polizia è intervenuta sul posto su richiesta del 118 e dopo una segnalazione di un connazionale. Anche lei si trova nellama sta bene. Più difficile, invece, gestire l'astinenza di un bambino così piccolo.Come spiega "Il Corriere della Sera" entro tre o quattro settimane dovrebbe uscire dalla dipendenza grazie alle terapie pe. Nel frattempo, la magistratura valuterà la posizione della donna. Il Tribunale dei Minori ha aperto un fascicolo e potrebbe decidere di allontanare la madre dal piccolo e di affidarlo alle cure di qualcun altro.