Bambino caduto dalle scale a scuola: due maestre e una bidella indagate per omicidio

Bambina di due anni muore all'asilo: non si è svegliata dal sonnellino pomeridiano

Venerdì 20 Dicembre 2019, 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dalla procura diconper la morte dello scorso 18 ottobre dal secondo piano nella tromba delle scale della scuola 'Pirelli' di via Goffredo da Bussero.Per la pm Letizia Mocciaro, titolare del fascicolo, gli indagati - l'insegnante di ruolo, quella di sostegno e la bidella - sono. Il piccolo, che a dicembre avrebbe compiuto 6 anni, invece di rientrare in classe - dopo essere stato mandato in bagno - ha usato una sedia con le rotelle, già presente nel corridoio, per arrampicarsi sul corrimano e quando ha scorto una classe che al piano di sotto stava uscendo dall'aula si è incuriosito, si è sporto eccessivamente finendo per perdere l'equilibrio. Il piccolo precipitato da un'altezza di oltre 11 metri era stato ricoverato in rianimazione all'ospedale Niguarda dove è deceduto quattro giorni dopo.Il piccolo non avrebbe potuto scavalcare il parapetto della scala, se non fosse salito sulla sedia che doveva stare in un gabbiotto e che è invece stata lasciata incustodita. È il risultato di un esperimento giudiziario, realizzato in queste settimane nell'indagine per omicidio colposo del pm Letizia Mocciaro.