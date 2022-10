Bilal in carcere dopo il colpo. «Non ha 12 anni, ne ha 14»

di Giammarco Oberto

Bilal, il bambino diventato quasi una celebrità per i suoi furti “impuniti” in zona Stazione Centrale, non è poi così bambino. Di anni non ne avrebbe 12 - il motivo per cui nelle ultime tre settimane è stato rilasciato cinque volte dopo altrettanti furti - ma 14. Un età che lo rende imputabile. E che lo ha fatto finire in manette dopo essere stato fermato da una volante della polizia alle 2,30 della scorsa notte in piazza Luigi di Savoia, di fianco alla stazione Centrale: con un complice aveva appena rapinato due passanti.

Probabilmente pensava di cavarsela anche questa volta, Bilal, il bambino marocchino che vive di espedienti in strada. Ma il giudice ne ha disposto l’arresto e lo ha spedito nel centro di prima accoglienza di Torino. Nel provvedimento il magistrato ha valutato la continua reiterazione e la gravità dei colpi messi a segno e soprattutto il risultato di un nuovo approfondimento tecnico sulla età del ragazzino, condotto dal Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell’Università degli Studi di Milano. Colpo di scena: Bilal avrebbe 14 anni e non i 12 certificati da una precedente radiografia del polso, un esame in virtù del quale il ragazzino è sempre solo stato segnalato all’autorità giudiziaria, in quanto non imputabile, e consegnato a comunità da cui poi evadeva regolarmente. In poco tempo Bilal si è fatto “un nome”. Anche tra poliziotti e carabinieri.

Lunedì 10 ottobre i militari lo hanno fermato dopo aver scippato un Rolex Daytona da 27mila euro a un turista americano che passeggiava di notte nella centralissima via Manzoni. Aveva già collezionato 4 fermi: rapine o furti ai danni di vittime occasionali incrociate per strada. La scorsa notte il nuovo colpo di Bilal: assieme a un complice, un 16enne marocchino, ha strappato la collanina a due italiani di 20 e 31 anni. Quando gli agenti lo hanno preso, addosso aveva una piccola tronchese che usava per staccare le collane con la chiusura più resistente

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Ottobre 2022, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA