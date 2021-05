Bagni pubblici, a Milano è caccia al tesoro. Pochi, sporchi o vandalizzati

A.A.A. servizi igienici cercansi. Chi non si è mai trovato nella imbarazzante situazione di essere fuori casa e di avere urgente bisogno di un bagno... ma non c’è un wc pubblico nelle vicinanze. Oppure di imbattersi in uno “superstite”, però fuori uso: vandalizzato, o senza luce, o senza senz’acqua né carta igienica. Quindi, l’unica alternativa in caso di impellente necessità è catapultarsi in un bar, dove si è costretti a ordinare qualcosa, fosse solo un caffè, per poi chiedere al barista la chiave della toilette. È sotto gli occhi di tutti che Milano ha un serio problema di bagni pubblici. Quelli autopulenti sono trascurati, sporchi, maleodoranti: ormai si trovano solo nei parchi e spesso sono così igienicamente indecenti da costringere l’amministrazione comunale a chiuderli. Dignitosi, invece, quelli a pagamento che però si trovano nelle stazioni ferroviarie e del metrò.

POLEMICHE I primi a scatenarla sono i sindacati dei taxisti, con il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico. Chiedono a Palazzo Marino «di aprire ai capolinea dei mezzi Atm bagni per gli operatori della strada, perché c’è chi studia i massimi sistemi e poi mancano i servizi minimi essenziali».

COMUNE La replica arriva dall’assessore alla Mobilità Marco Granelli: «Sono 254 i servizi funzionanti, di cui 107 in metrò. In superficie, invece, ce ne sono 147». Il centrodestra però attacca: «Andiamo a vedere come sono ridotti, quanti sono latrine e quanti sono decorosi».

SOS L’allarme scatta perché i bagni cittadini sono una necessità per tutti. E non averle a disposizione rischia di condizionare il diritto di libero movimento delle persone che non riescono a resistere ad oltranza senza fare pipì: dagli anziani ai turisti; dalle donne in gravidanza alle mamme con neonati da cambiare. Dagli idraulici, in giro per riparazioni, agli autisti.

TOILET BUS Un’altra soluzione, oltre ai bar, è il Toilet Bus, se si ha la fortuna di essere nelle vicinanze dei Giardini Montanelli. È un ex pullman di Atm, tutto azzurro, che non trasporta passeggeri ma due bagni per donne, altrettanti per gli uomini, lo spazio per invalidi e quello per il cambio pannolini dei bebè. Molti stranieri chiedono all’autista-custode che fermate faccia, perché non capiscono che è una toilette itinerante, in movimento quando, prima del Covid, la città era un fermento durante i grandi eventi, come il Salone del Mobile. Al di là del Toilet Bus, dove aleggia il profumo di candeggina, Milano deve garantire bagni a servizio dei cittadini in condizioni accettabili ovunque, soprattutto nei quartieri frequentati.

