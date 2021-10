Moda e musica, oggi Ghali in tour a Baggio

Da Baggio all'Italia per parlare di musica e di moda. Il rapper Ghali è oggi dalle 14 alle 19 è in piazza Anita Garibaldi, il quartiere in cui è nato e cresciuto, per incontrare i suoi fan con due navicelle luccicanti, gli Airstream con cui porterà la "Ghali experience". in giro per l'Italia.

Le due navicelle sono una dedicata alla capsule e l'altra all’incontro con l’artista. Inoltre all’interno del trailer di Ghali sarà presente uno studio di registrazione in cui con il suo team, continuerà a lavorare alla nuova musica.

