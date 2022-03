Milano, dall'arte alla musica nel segno delle donne. Il Bagatti Valsecchi apre le porte per le serate al museo

Il motto del museo è «godere l’attimo in armonia e credere nel futuro». Ed è con questa energia che il Museo Bagatti Valsecchi inaugura l’iniziativa Serate al museo, nel segno delle donne.

«Apriamo la stagione con voglia di futuro e invitando il pubblico a considerare questa casa la “loro” casa per una sera, con lo spirito di accoglienza con cui i fratelli Bagatti Valsecchi incantavano i propri ospiti», sottolinea Antonio D’Amico, da pochi mesi nuovo conservatore e ideatore della rassegna. «La proposta di fare un “cartellone” come a teatro all’inizio mi ha stupito», racconta la presidente Camilla Bagatti Valsecchi. «Ma poi ho capito che era un desiderio di questo luogo, che è stato a lungo una casa e dove ha sempre regnato un grande senso dell’ospitalità. La porta era sempre aperta». Le Serate al museo, che hanno come sottotitolo Nel segno delle donne, cominciano venerdì 11 marzo, alle 19.30. Diciannove incontri tutti al femminile. Protagoniste artiste, attrici, storiche dell’arte, scienziate, musiciste, fino al 17 dicembre. La rassegna «di anno in anno - anticipa D’Amico - sarà declinata su tematiche differenti per accogliere un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo». Con il patrocinio di Regione e Comune di Milano, venerdì si parte con un viaggio nella musica del XIX secolo sotto la guida di Stella Doz. Federica Zanello soprano, Stefania Mormone al piano e Lucia Vasini a raccontare le eroine della lirica. Tra le serate, il 16 marzo performance per piano di Emiliano Pepe; il 4 maggio l’attrice Federica Fracassi racconta Eva (Braun); Beatrice Baldaccini il 25 maggio la pittrice Artemisia Gentileschi. A ottobre aprirà anche la mostra La seduzione del bello, con una selezione di circa 50 opere dalla collezione lombarda Gastaldi Rotelli, con capolavori del 600 e 700. Dall’11 marzo al 17 dicembre. Museo Bagatti Valsecchi, via Gesù 5. Ore 19.30, solo su prenotazione. Biglietti 15/12 euro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA