Presa la "baby gang" terrore del Parco Solari: sono quattro ragazzi tra i 15 e i 16 anni

La Polizia di Stato, a Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Milano su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano che ha coordinato le indagini, nei confronti di 4 minori di età compresa tra 15 e 16 anni, appartenenti ad una "baby gang" responsabile di svariate rapine consumate nel corso degli ultimi mesi in diversi parchi cittadini, in particolare Parco Solari e zone limitrofe.





Le indagini della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova, iniziate diversi mesi fa e tuttora in corso, hanno consentito di riconoscere i 4 ragazzi (due italiani, un cingalese ed un

salvadoregno) come autori in concorso di oltre 10 rapine che, con modalità particolarmente efferate, agendo in gruppo, avvicinavano coetanei con le scuse più disparate - ad esempio chiedendo una

sigaretta o 5 euro in prestito - per poi aggredire e picchiare i malcapitati coetanei, sottraendo loro cellulari, denaro e capi di abbigliamento.



Tre dei giovani sottoposti alla misura sono stati collocati in comunità rieducative della Lombardia, mentre per il più grande dei 4 si aprono le porte del carcere minorile Beccaria.



Sono tuttora in corso indagini relativamente ad altre rapine ed aggressioni, commesse da minori nella stessa area, nonché altri episodi criminali avvenuti nei primi mesi del 2021.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Febbraio 2021, 08:21

