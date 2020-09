Milano, l'auto si ribalta e si schianta: 22enne ferito grave, portato al Niguarda

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 11:47

Unè rimastodopo unin cui la sua auto, dopo essersi ribaltata, si è schiantata in. È accaduto questa notte, poco prima delle 4: il giovane è ora ricoverato al Niguarda, dove è giunto in codice rosso.Lo schianto è avvenuto su uno slargo all'altezza dell'incrocio tra via Luigi Nono, nei pressi del Cimitero Monumentale, e via Cenisio. Il giovane, L.S., ha riportato un grave trauma addominale. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e 118, che ha trasportato il 22enne in codice rosso all'ospedale di Niguarda, come rende noto l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia.