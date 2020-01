Milano, auto contro moto: grave 35enne

Un motociclista di 35 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo l'impatto contro un'auto a Milano. L'uomo a mordo della sua moto nel pomeriggio in via San Dionigi, nella periferia sud della città, si è scontrato con la vettura, per cause ancora da accertare. Nello scontro, riferisce l'Areu, il 35enne ha riportato un trauma cranico e all'addome ed è stato portato in codice rosso all'ospedale Policlinico. La donna di 39 anni alla guida dell'auto ha riportato una contusione al torace ed è stata portata in codice verde al san Carlo. Venerdì 24 Gennaio 2020, 21:06

