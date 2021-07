Auto esce fuori strada e prende fuoco: ragazzo di 19 anni coma, ferito un altro

Incidente stradale, la scorsa notte poco prima delle 4, in via Alessandro Repetti a Milano. Per motivi ancora da accertare un'auto è andata a sbattere e ha preso fuoco. Due i giovani feriti: un ragazzo di 19 anni è stato portato in codice rosso con «trauma cranico e addominale», in coma, all'ospedale Niguarda, mentre un 27enne ha riportato un «trauma al torace e all'addome» ed è stato trasportato in codice giallo al San Raffaele. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un'automedica, la Polizia locale e i vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Luglio 2021, 12:23

