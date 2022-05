Milano, attacco hacker in quattro ospedali: luned' e martedì prestazioni sanitarie limitate

Milano, attacco hacker al sistema informatico dell'Asst Fatebenefratelli Sacco (che include gli ospedali Fatebenefratelli, Sacco, Buzzi e Melloni). L'attacco, partito ieri pomeriggio intorno alle 15, ha fatto saltare il sistema, che non è ancora stato ripristinato. Oggi e domani alcune prestazioni sanitarie saranno limitate.

Milano, attacco hacker: prestazioni sanitarie limitate

Regione Lombardia spiega che, data l'entità dell'attacco, non si sa quando saranno ripristinati i sistemi. Di conseguenza oggi e domani i pronto soccorso e i punti prelievo dei presidi ospedalieri dell'Asst Fatebenefratelli Sacco (Fatebenefratelli, Sacco, Buzzi e Melloni) saranno in grado di accettare gli accessi dei pazienti in maniera limitata e solo attraverso modulistica cartacea e potranno esserci disagi per le prestazioni ambulatoriali.

«Le visite ambulatoriali prenotate e le attività di pre ricovero sono comunque garantite» assicurano dalla Regione.

Milano, attacco hacker: colpiti i server di gestione di quattro ospedali

L'attacco hacker sui server dei siti Fatebenefratelli e Sacco ha avuto conseguenze su tutte le sedi aziendali (Buzzi, Melloni e 33 sedi territoriali) e su tutti i sistemi aziendali attaccando anche i servizi di base «nonostante l'accrescimento delle misure di sicurezza poste in essere negli ultimi mesi». Intanto è iniziato il lavoro di ripristino che però «non ha al momento tempi definibili». Sul posto si trovano anche i tecnici dei servizi di sicurezza informatica regionali e la polizia postale. Di certo, spiega la nota dell'Asst, «sarà presentata denuncia formale». L'azienda di Emergenza Urgenza è stata informata dei problemi e ha «già provveduto a dirottare tutte le emergenze su altri presidi ospedalieri milanesi».

