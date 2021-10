Milano, attacco alla Cgil: appare una svastica nel deposito Atm. Fontana: «Gesto grave e inaccettabile»

Sono passati appena 5 giorni dall'assalto alla Cgil di Roma, durante le manifestazioni 'NoGreenPass' ed è stato fatto un nuovo attacco. Questa volta a Milano. In mattinata i rappresentanti sindacali della Rsu dei lavoratori Atm hanno trovato affissa alla porta del loro ufficio un'enorme svastica con al centro il simbolo della Cgil.

Il sindacato parla di «atto gravissimo» e anticipa una denuncia penale. «Un atto se possibile ancora più grave per il ruolo che hanno avuto i lavoratori e i sindacalisti in Atm nella lotta al fascismo. Un atto che offende Milano città Medaglia d'Oro della Resistenza».

Nel pomeriggio, alle 17.30, davanti al deposito Atm di San Donato, Filt Cgil-Fit Cisl e Uiltrasporti insieme alle Rsu hanno organizzato un presidio «in risposta a questa provocazione indegna e fascista».

Anche Beppe Sala, sindaco di Milano, ha dichiarato: «L'antifascismo e l'antinazismo devono essere sempre attivi, perché quando succedono situazioni del genere se non hai degli anticorpi pronti a dire no non li puoi chiamare in campo. Penso che non sia corretto dire basta con l'antifascismo, siccome ci sono situazioni del genere bisogna sempre essere molto attenti. Io non credo che vada drammatizzata la situazione, ma serve molta attenzione».

Più deciso e duro nei toni, il governatore lombardo Attilio Fontana: «Gesto grave e inaccettabile. Mi auguro che i responsabili vengano assicurati alla giustizia. Ogni forma di estremismo, che sfocia nel non rispetto della legge vanno condannati senza se e senza ma».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Ottobre 2021, 20:28

