Monitoraggio Ats, a Milano in tutti i distretti scendono i contagi sotto la soglia 250 ogni 100mila abitanti. Fontana: «Chiederò l'arancione»

Dopo settimane sulle montagne russe, a Milano, il virus è in lenta ritirata. E nel capoluogo come per tutta la Lombardia l’orizzonte è arancione. «I numeri vanno in questa direzione», ha confermato ieri il presidente della Regione Attilio Fontana. Per la prima volta, da inizio febbraio, nessuno dei 38 distretti milanesi presi in considerazione dall’Ats è in rosso, ovvero oltre la soglia di massima allerta dei 250 contagi ogni 100mila abitanti. Settimana scorsa si sono azzerati i distretti a alto rischio per la diffusione del coronavirus, contro i 6 della settimana precedente. E soltanto 6 superano ancora l’asticella dei 200 casi. Emerge dall’ultimo report dell’Ats Milano che fotografa la corsa del virus fino a mercoledì 7: una cartina che mostra il territorio milanese meno colpito dalla pandemia.

I QUARTIERI Anche nel centro storico, con il record di contagiati nelle ultime tre settimane, il Covid sta indietreggia. Molto lentamente fra Ticinese e Porta Monforte dove si contano ancora 214 malati ogni 100mila abitanti. L’asticella dei 200 è superata anche nell’area fra viale Argonne e Città Studi (228), Porta Romana (200), da Santa Giulia a Forlanini ((207), dal Corvetto al Quartiere Mazzini a Chiaravalle (204), da Forze Armate, Quartiere Valsesia e Quartiere degli Olmi. Vicino ai 200 casi anche i Navigli (196), Figino - Quinto Romano - Quarto Cagnino (193), il Gallaratese (187) e Sant’Ambrogio (182). In tutti gli altri quartieri i positivi sono meno di 150. Precotto è l’area più “pulita” con 99 positivi. I medici dell’Unità di epidemiologia dell’Ats, in apprensione da settimane per la “bomba” Milano che poteva esplodere nelle terza ondata, notano il miglioramento: «l’onda d’urto è stata arginata e comunque gestita». «I contagi sono cresciuti più lentamente su base settimanale quindi si ridurrà anche la percentuale di pazienti da ricoverare». Per vedere svuotare gli ospedali, però, occorre ancora del tempo.

HINTERLAND Sono meno anche i focolai fuori Milano che minacciano la metropoli: 4 Comuni su 23 del Rhodense hanno sfondato il tetto dei 250 contagi; 10 su 49 del quadrante Ovest; zero in quello a Nord e 17 su 53 nella Martesana.

VERSO L’ARANCIONE Oggi il monitoraggio della cabina di regia potrebbe promuovere la Lombardia in arancione visto Rt a 0,79 e la media regionale dei contagiati di 203. «Farò di tutto perché la Regione sia messa in zona arancione», ha assicurato il presidente Fontana.

