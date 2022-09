Milano, sciopero Trenord e Atm contro le aggressioni ai dipendenti: rischio venerdì nero

Oggi giornata complicata per muoversi sui mezzi pubblici a Milano. Si fermano i lavoratori dei mezzi pubblici in tutta Italia contro le continue aggressioni al personale che avvengono su bus, metrò e tram. Anche a Milano è previsto lo stop. Atm spiega che «l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane sarà possibile solo dalle 8,45 alle 15». Allo stesso modo Trenord comunica che dalle 9 alle 17 «il servizio ferroviario potrà subire cancellazioni e variazioni su alcune linee». Per garantire il collegamento con Malpensa previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa e tra Busto Fs e Malpensa. Sia Atm che Trenord consigliano di restare informati su siti e App.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Settembre 2022, 06:10

