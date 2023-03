Milano, via alla riqualificazione degli ascensori in metrò. Pronti per le olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026

di Simona Romanò

Simona Romanò Metrò “zero barriere” con un investimento complessivo (fra progetti realizzati e programmati) di oltre 23 milioni di euro. «L’impegno è di arrivare alle Olimpiadi invernali 2026 con ascensori in ogni stazione della metropolitana», dichiara l’assessore alla Mobilità, Arianna Censi. Così da rendere la rete sotterranea del trasporto pubblico accessibile ai disabili e non solo. Anche alle persone con problemi di salute, magari momentanei, che faticano a camminare, e agli anziani che non riescono a percorrere con facilità i gradini delle scale. Ma anche a chi, come le mamme con i passeggini, hanno bisogno di un po’ di comodità. Atm annuncia, dopo i collaudi, l’entrata in funzione di 15 nuovi ascensori in sei stazioni della Verde. Il costo è di 7 milioni 200 mila euro, in parte stanziati da Palazzo Marino e dai Comuni in cui si trovano le fermate e in parte dal governo. Inoltre, la giunta ha già previsto oltre 16 milioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche in altre otto stazioni della Rossa e della Verde, in tempo per i Giochi, quando la città sarà meta di centinaia di migliaia di visitatori fra atleti e turisti.

IMPIANTI ATTIVI A Cimiano, Vimodrone, Cassina de’ Pecchi, Bussero, Gorgonzola, Gessate (tutti sulla M2). «Salgono così a 27 su un totale di 35 le stazioni della M2 con ascensori e montascale», dicono da Atm. «Abbiamo migliorato la fruibilità della Verde, che è la più estesa ma anche tra le più datate, risalente agli anni 70». IN PROGRAMMA Palazzo Marino destina 16 milioni 380mila euro (di fondi del Pnrr) per montare altri 20 ascensori a Sesto Rondò, Turro, De Angeli, San Leonardo, Uruguay (M1); a Lambrate, Sant’Agostino, Garibaldi (M2). Inoltre, prima delle Olimpiadi, maxi piano con interventi in tredici fermate, da Moscova a Piola, da Inganni a Sant’Ambrogio. «Sono investimenti essenziali per un trasporto pubblico più accessibile», commenta Censi.

ZERO BARRIERE Ad oggi, sull’intera rete, le fermate “zero barriere” sono circa l’83%: 98 su un totale di 119. Nel dettaglio: M3, M4 e M5 lo sono al 100%, la M2 al 77% e la M1 al 66%.

INFO GUASTI Al via la piattaforma on line “Informazioni senza barriere”, aggiornata ogni 10 minuti che permette di conoscere il funzionamento o meno di ascensori e montascale nelle cinque linee.

