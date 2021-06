Sassi e pietre contro il personale Atm. Lavoratori esausti, la lettera al governo: «Attentati alla sicurezza»

Lavorare in sicurezza: un diritto per tutti, ma non è ancora la normalità. È il grido d’aiuto dei lavoratori di Atm, rappresentati dalle sigle sindacali Confial, Stas, Usb e cambiamenti che, nei giorni scorsi, hanno presentato un esposto al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, per chiedere che sia lei a interessarsi della loro situazione lavorativa, sempre più a rischio.

Movida, scontro sugli orari in centro. Il Municipio 1: «Stop alle 0,30». Ristoratori all'attacco

Nel documento – che fa seguito ad uno simile, presentato a maggio scorso al prefetto di Milano, Renato Saccone – tranvieri e macchinisti reclamano protezione per il “numero spropositato di aggressioni al personale", ma anche "veri e propri attentati alla sicurezza del pubblico trasporto quali lanci di sassi e pietre contro i vetri ad altezza d'uomo".

Inoltre, i lavoratori sottolineano che sono stati i dipendenti di Atm ad aver consegnato all'azienda "un numero imprecisato di rapporti informativi" e "denunce" su "tali eventi, pericolosi per l'ordine pubblico e la socialità generale".

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Giugno 2021, 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA