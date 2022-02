Malamovida, l'appello dei carabinieri: «Aiutateci a trovare gli assalitori di sabato sera»

È caccia agli assalitori, armati di coltello, del sabato di movida violenta. I carabinieri del comando provinciale hanno diffuso i video delle aggressioni nelle vie dei locali notturni di piazza Gae Aulenti e corso Como. E lanciano un appello alla popolazione: «Aiutateci a identificare i colpevoli». La speranza è che qualcuno possa dare indicazioni «sui movimenti notturni dei gruppi di ragazzi sospettati». I raid dove sono spuntate le lame sono durati pochissimi secondi e sono avvenuti davanti a tante persone, ma nessuno è intervenuto. Ora, invece, l’auspicio è che qualcuno si faccia avanti e possa fornire qualche elemento per incastrare i responsabili delle liti degenerate, fino ad arrivare agli accoltellamenti (sei in tutto i giovani feriti sabato notte dalle 3,30 alle 5,30, quattro dei quali accoltellati). Sono due gli episodi più seri della nottata, sui quali stanno indagando i militari e al momento non «sono emersi collegamenti tra i due fatti». Quello del 20enne in Gae Aulenti, che è stato trasportato in codice rosso al Niguarda per un fendente alla coscia, ma poi è migliorato ed è stato ricoverato in codice giallo. Infatti, si è accorto solo in un secondo momento di essere stato raggiunto dal coltello, come si vede dal video. Ha poi raccontato ai carabinieri di essere «stato aggredito da alcuni nordafricani». Il secondo assalto feroce si è consumato alle 4.40 in corso Como: anche qui un 19enne ha spiegato «di essere stato ferito con un fendente da nordafricani». È stato portato in codice giallo al Policlinico. Nella Milano dell’allarme sicurezza (divampato dalle violenze sessuali di branco in piazza Duomo a Capodanno) sono proprio le notti della malamovida ad incendiare le polemiche politiche. E il leader leghista Matteo Salvini chiede «un dibattito in parlamento sull’emergenza sicurezza a Milano.

