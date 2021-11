Milano, il nuovo Panettone allo zafferano: l'iniziativa solidale per finanziare il restauro del Duomo

Solidarietà e buon gusto. A Milano, il simbolo per eccellenza delle tavole natalizie si tinge si giallo: arriva il Panettone allo zafferano. Nato dalla collaborazione fra Viaggiator Goloso e La Veneranda Fabbrica del Duomo, il nuovo prodotto dolciario, in edizione limitata, è una inziativa solidale nata per finanziare i restauri delle vetrate del Duomo. La spezia, come narra la leggenda, veniva usata in passato dai maestri vetrai per dipingere di giallo le finestre della Cattedrale.

«Il 70% dei nostri turisti sono stranieri - dice il presidente di Veneranda Fabbrica del Duomo, Fedele Confalonieri a Il Giorno- e questo va benissimo, ma è importante anche il turismo di prossimità ed è giusto quindi tornar a far rivivere di nuovo ai milanesi e ai lombardi la loro casa». E poi, il commento sul drammatico bilancio della pandemia: «L'anno appena trascorso - ha sottolineato il presidente - ha visto un importante crollo delle presenze turistiche sul complesso monumentale e, malgrado la ripresa, è più che mai necessario il contributo di tante persone che amano l'arte e la nostra città, per continuare a eternare l'infinita bellezza del Duomo, simbolo di Milano nel mondo. Il nostro percorso dedicato alla riscoperta dei sapori, nati attorno al Duomo, si conferma così con un nuovo prodotto che valorizza la tradizione legata allo zafferano, l'antica spezia utilizzata dai mastri vetrai».

Tutti coloro che lo acquisteranno troveranno in omaggio un biglietto Culture Pass per visitare il Complesso Monumentale del Duomo, insieme a uno speciale sconto da utilizzare al Duomo Shop. Il prodotto è disponibile in una confezione ispirata ai documenti conservati nello storico Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo al prezzo di 14,99 euro.

ll panettone "speciale" sarà acquistabile non solo all'interno del "Duomo shop" ma anche in alcuni supermercati della catena "Unes". «Siamo davvero felici di consolidare la nostra collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo - ha aggiunto Rossella Brenna, Amministratore Delegato Unes -. Per noi è motivo di grande orgoglio continuare a contribuire in modo attivo alla valorizzazione e alla cura del Monumento simbolo di Milano nel mondo, e farlo attraverso uno dei prodotti che piu' ci contraddistingue».

