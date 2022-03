Milano, arriva il caldo, ma non la pioggia. È allarme siccità

Quasi quasi c’è aria della prima tintarella da prendere sdraiati al parco a Milano. Il caldo è arrivo, con temperature massime fino a 22 gradi nel pomeriggio almeno fino a lunedì 28 marzo. Il merito è tutto di «un vasto anticiclone che si è insediato alle latitudini centro-settentrionali», dicono da 3b Meteo.

Mentre un leggero calo potrebbe avvenire con l'inizio della nuova settimana. Ancora una volta la grande assente, però, sarà la pioggia: da inizio anno ha piovuto solo 5 giorni (l'ultima volta il 19 febbraio) e purtroppo c'è il concreto rischio che anche marzo possa chiudersi in pesante siccità senza piogge significative. La Regione deciderà come intervenire per cercare di arginare la questione acqua. I laghi, infatti, si stanno svuotando e tra poco meno di un mese inizierà la stagione irrigua.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Marzo 2022, 21:06

