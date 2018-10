Sabato 20 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Accusata di aver fattoper ottenereda una banca di Hanoi insieme ad altri complici,di 42 anni è stata arrestata dalla Polizia ieri a Milano, ed ora sarà estradata in Vietnam, suo Paese di origine, dove rischia l'ergastolo. Secondo quanto si è appreso la Polizia di Stato ha fermato la donna,, durante un normale controllo in via San Bernardo, nella periferia sud, su un'auto guidata da un uomo che dopo gli accertamenti è stato rilasciato.La signora, residente nel capoluogo berico, è invece stata portata al commissariato di Rho Pero per gli accertamenti, ed è risultata ricercata dal 31 luglio 2013 per unemesso dal Dipartimento Criminale Investigativo del Vietnam per truffa. L'imprenditrice è stata portata al carcere di San Vittore, dove è ora rinchiusa. Gli atti sono al vaglio della Corte d'Appello di Milano che provvederà a tutte le incombenze diplomatiche con le Autorità del Vietnam.