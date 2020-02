Ragazzo egiziano arrestato per spaccio: aveva due panetti di hashish

Un ragazzo egiziano di vent'anni è stato arrestato ieri dalla polizia di Milano per spaccio in viale Monte Ceneri, a Milano, nei pressi di un centro commerciale. Fermato per un controllo, gli sono stati trovati addosso due panetti di hashish da 100 grammi l'uno, con sopra impresso un ovale con il logo della Juventus.



In casa, invece, gli hanno trovato pc portatili, tablet e sei cellulari di cui non sapeva indicare la provenienza: per questo, dovrà rispondere anche di ricettazione. Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Febbraio 2020, 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA