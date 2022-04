Milano, dieci arresti al giorno: è boom di Daspo e droghe

Boom di controlli e di Daspo. Aumento degli arresti, praticamente oltre dieci al giorno. È la fotografia dell'attività della questura a Milano nel 2021, scattata ieri dal questore Giuseppe Petronzi alla vigilia dei 170 anni della fondazione della polizia, celebrati oggi.



ARRESTI A Milano nel 2021 la polizia ha arrestato 3.803 persone, «circa 10 al giorno». «Non abbiamo accusato colpi negativi da quelli che sono stati sostanzialmente due anni di sospensione», ha spiegato Petronzi in riferimento all'emergenza sanitaria. Gli arresti sono stati il 12,38 per cento in più rispetto al 2020 e il 3,38 per cento in meno rispetto al 2019. Aumento esponenziale dei controllati: 1.062.365 (il 60,22 per cento in più rispetto al 2020), con molti «legati alla contingenza del periodo Covid». Gli indagati a Milano nel 2021 sono stati 12.925, -9.68% rispetto al 2020 e -11.41% rispetto al 2019. Degli arrestati gli stranieri corrispondono al 60 per cento del totale.



IMMIGRATI Sul fronte dell'immigrazione, nel 2021 risiedevano regolarmente a Milano quasi mezzo milione di cittadini extracomunitari, a fronte di 2.510 provvedimenti di espulsione o allontanamento emessi dal prefetto e 306 persone rimpatriate. I principali paesi di origine sono Egitto (quasi 81mila), Filippine (circa 50mila) e Repubblica Popolare Cinese (oltre 46mila).



DASPO Altro record quello dei Daspo, ovvero dei divieti di avvicinamento a precise aree, che sono stati 250 ovvero il 378,79 in più rispetto all'anno precedente. «Il Daspo gioca un ruolo importante e noi lo abbiamo utilizzato a piene mani», ha spiegato il questore.



DROGA Sono stati sequestrati 2653 chili di droga (65% in più rispetto al 2020), soprattutto hashish, con 1088 persone arrestate.



INFRAZIONI STRADALI la Polizia stradale ha accertato 47.279 infrazioni e raccolto oltre 2.3 milioni di euro in contravvenzioni. Sono state anche riscontrate oltre 13mila violazioni delle norme anticovid. Sono invece poco più di duemila i reati denunciati dalla Polizia Postale, con particolare attenzione al contrasto dei messaggi di odio e delle chat dei No vax e No green pass.



MOVIDA Sulla movida il questore ha sottolineato che «bisogna trovare un punto di caduta in cui riuscire a salvaguardare la vivibilità dei cittadini e la fruibilità degli spazi da parte delle persone».

