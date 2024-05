Milano, viaggiava aggrappato al treno con la droga nel marsupio: Polfer arresta 29enne

di Cecilia Legardi

Ieri mattina a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 29 anni, con precedenti di polizia, per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, in servizio presso la stazione di Milano Porta Garibaldi, sono intervenuti in quanto il 29enne era stato segnalato da un capotreno mentre viaggiava aggrappato all'esterno di un convoglio in arrivo alla stazione di Milano Porta Garibaldi. Il treno è stato fermato e il 29enne è stato fatto salire a bordo.

A seguito di controllo è stato trovato in possesso di diversi involucri in cellophane contenenti 7,60 grammi di cocaina, 10,40 grammi di eroina e 0,25 grammi di hashish oltre a quasi mille euro in banconote di piccolo taglio, il tutto contenuto all'interno del suo marsupio. L'uomo, con diversi precedenti per droga e furto, è stato inoltre denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere in quanto è stato trovato in possesso di un cacciavite, una tronchese, una lima, un seghetto, un coltello e due oggetti metallici appuntiti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Maggio 2024, 19:43

