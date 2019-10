Spacciava droga nel parco di Rogoredo a Milano. La polizia ferroviaria ha arrestato un egiziano di 69 anni trovato in possesso di 22 grammi di cocaina, 600 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio, tre cellulari e un coltellino usato per il 'tagliò della sostanza. L'uomo sarebbe stato visto dagli agenti mentre riceveva soldi da due ragazze italiane in cambio di un involucro. Venerdì 18 Ottobre 2019, 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA