Milano, violenta donna in piazza Gae Aulenti: arrestato 23enne

Un ragazzo di 23 anni, italiano di origini egiziane e incensurato, è stato arrestato, perchè sospettato di essere il responsabile dello stupro avvenuto lo scorso 24 agosto in piazza Gae Aulenti, a Milano, con vittima una donna di 34 anni. L'ordinanza della misura cautelare della custodia in carcere - fa sapere una nota della Questura - è stata emessa il 21 settembre dal gip Manuela Accurso Tagano, su richiesta del procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella e del sostituto Michela Benedetta Bordieri.



Le indagini sono state avviate la mattina del 24 agosto, quando la 34enne, fortemente scossa, ha fermato una volante di passaggio tra viale Liberazione e via Melchiorre Gioia, riferendo di essere stata aggredita poco prima da un egiziano a lei sconosciuto. La donna è stata poi accompagnata al centro Soccorso violenza sessuale e domestica della clinica Mangiagalli, dove ha raccontato di essere stata abusata dal ragazzo in un prato vicino a piazza Gae Aulenti nella nottata precedente.



Le telecamere della piazza hanno confermato la dinamica dei fatti fornita dalla vittima nella querela: il ragazzo, dopo aver avvicinato la donna insieme ad altri due, che si sono allontanati molto tempo prima della violenza e sono risultati estranei ai fatti, l'ha trascinata in un prato limitrofo alla piazza e l'ha costretta a subire almeno un rapporto completo. Le indagini, condotte dalla 4° sezione della Squadra Mobile della Questura di Milano, favorite dalle informazioni fornite dalla donna, hanno permesso di individuare e identificare un soggetto corrispondente alle descrizioni. Alla certezza dell'identità del soggetto - precisa la nota della Questura - si è giunti anche grazie alle analisi sul Dna effettuate dal laboratorio di biologia Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Settembre 2020, 12:15

