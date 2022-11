Milano, Arianna Scommegna è Misery al Menotti: «La passione può diventare ossessione»

di Ferruccio Gattuso

Poi, alla fine, apri gli occhi e ti ritrovi davanti lei. Ti ha salvato la vita, ma non è detto che stia per rendertela migliore. Definire celebre la storia di Misery – tratta da un romanzo del guru del thriller Stephen King, portata sullo schermo da Robert Reiner nel 1990 per diventare un film di culto intitolato Misery non deve morire – è una semplice diminutio. Che però questa storia abbia ricevuto una nuova vita sul palco, per di più a firma di quel William Goldman che lavorò alla sceneggiatura del film, è intrigante. Come portare quella suspense a teatro? Al Menotti da questa sera al 27 novembre la risposta plastica e artistica avviene grazie alla regia di Filippo Dini e a un trio di interpreti. Con Aldo Ottobrino (lo scrittore di best seller immobilizzato a letto dopo l’incidente in auto) e Carlo Orlando (lo sceriffo locale) c’è Arianna Scommegna nel ruolo magnetico e terrificante di Annie. «Eguagliare Kathy Bates che la interpretò vincendo un Oscar e un Golden Globe? Impossibile». Ma la forza della rappresentazione teatrale è più nella storia che in quell’icona cinematografica. La storia per l’appunto. «La sua forza sta nel rapporto tra lo scrittore di una saga commerciale e la sua fan: è una storia di ossessioni incrociate. Tanto che Annie potrebbe essere l’incarnazione della stessa ossessione creativa dello scrittore. L’arte, o comunque la passione per chiunque di noi, è qualcosa che potrebbe impossessarsi delle nostre vite. Sta a noi gestirla. Grandi artisti ne sono rimasti travolti: la forza del talento si fa dionisiaca e può costringerti, dominarti».

Suspense e violenza sono tratti caratteristici di Misery: «Ovviamente ci sono ma nella dimensione teatrale la tensione risiede più in quello che potrebbe accadere, che in quello che accade realmente», conclude Arianna Scommegna.

