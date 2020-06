Milano oggi riaccende Area C e strisce blu

Da oggi ritorna Area C e la sosta a pagamento in centro. Così da disincentivare l’uso del mezzo privato, perché Milano si è rimessa al volante: in strada, infatti, sono ritornate oltre 8 auto su 10 rispetto all’era pre-Covid.



AREA C. Il 3 giugno si erano accese le telecamere che regolamentano l’accesso nelle Zone a traffico limitato. Oggi è la volta di quelle ai varchi di Area C, per cui si deve pagare, pena la multa, il ticket di 5 euro: per ricevere assistenza, da giovedì scorso, è riaperto al pubblico l’infopoint della stazione del metro Duomo. «La riaccensione di Area C – secondo il Comune – è sostenibile, seppur lo stato ancora di mobilità anomala, perché è un provvedimento che riguarda una porzione circoscritta di Milano, con un’ampia offerta di mobilità alternativa».



SOSTA. Da oggi all’interno della Cerchia dei Navigli è revocata la sosta libera e gratuita: le strisce gialle, quindi, tornano ad essere riservate ai residenti e sulle blu si paga. Resta però ancora libero il parcheggio negli ambiti periferici, quelli all’esterno della cerchia della 90-91.



TRAFFICO. Ad oggi, siamo all’80% delle auto che entravano a Milano prima del virus, quindi, ci stiamo avvicinando al 100% dei livelli. È la situazione fotografata dalle telecamere ai varchi di Area B. Un balzo rispetto a 20 giorni fa quando eravamo al 60% di veicoli. I mezzi pubblici, invece, restano semivuoti, ma hanno quasi raggiunto la capienza massima del 25% di passeggeri trasportabili con le regole del distanziamento: sono infatti pieni dal 22 al 25% in base le fasce orarie. Lo sharing di biciclette, monopattini e scooter è al 55% mentre le macchine in condivisione al 40.



AREA B. La Ztl off limits ai diesel, che riguarda più o meno l’intera città, è sospesa a tempo indeterminato: sarà riattivata in base alla future norme anti-Covid del trasporto pubblico. Lo stop di Area B, per il Comune, «consente spostamenti su grandi distanze a chi si muove con il proprio mezzo, anche a causa della ridotta capacità di tram e metro». Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Giugno 2020, 06:00

