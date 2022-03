Milano, Area C e B, slittano le restrizioni per i diesel Euro 4 e 5

Slittano i divieti anti inquinamento per diesel Euro 4 ed Euro 5. Le telecamere di Area C e di Area B non sanzioneranno dal 1°aprile (com’era in programma) il loro passaggio dai varchi d’accesso. La data per le nuove norme sarà decisa e formalizzata a giorni dal Comune. Sono due le ipotesi sul tavolo della giunta: 1° giugno oppure 1° ottobre. I diesel sono salvi ancora per po’, perché la scadenza del ritorno alla normalità, con la fine dello stato di emergenza Covid, è troppo vicina e gli automobilisti devono avere il tempo di adeguarsi.

DIESEL LIBERI L’assessore alla Mobilità, Arianna Censi, ha rimarcato che «il Comune ha intrapreso delle chiare politiche per limitare l’accesso alle macchine in centro e, in generale, per contenere l’uso delle auto più inquinanti in tutta la città, con un calendario di progressive restrizioni, comunicato quattro anni fa». Il Covid, però, con tutte le sue conseguenze, hanno indotto Palazzo Marino a sospendere l’ulteriore stretta. Si tratta di uno slittamento di tre o sei mesi.

QUANTE AUTO I motori diesel più “sporchi” sono numericamente rilevanti sulle strade milanesi. Nel dettaglio: nel 2021, erano il 43,1% delle auto che entravano in Area C; nel 2020 erano il 47,9%; nel 2019 oltre la metà (50,8%) dei mezzi complessivi che passavano sotto le telecamere.

AREA C Dal 1° aprile sarebbe dovuto scattare il nuovo regime molto severo: niente ingresso nella Cerchia dei Bastioni (non più quindi ticket da pagare, ma divieto d’accesso assoluto) per gli Euro 2 benzina, per i diesel Euro 3-4 (anche con filtro anti particolato) e per i diesel Euro 5. Il provvedimento è rimandato ma non annullato.

AREA B Dal 1° ottobre è confermato che i diesel Euro 5 non potranno, pena la multa, oltrepassare i varchi di Area B, la mega zona a traffico limitato che comprende quasi tutto il territorio cittadino; da decidere, invece, fra giugno o ottobre, lo stop per le auto a benzina Euro 2 e per i diesel Euro 3-4 con filtro anti particolato. Potranno comunque godere di una tolleranza chilometrica: avranno il via libera in Area B se installeranno la black box che “conta” i chilometri consentiti per viaggiare nella Ztl.

AUTO IBRIDE Dal 1° ottobre la “tagliola” colpirà anche le ibride più inquinanti, ovvero che producono più di 100 grammi per chilometro di CO2: dovranno pagare Area C, così come i veicoli “normali”. Secondo una stima, sono il 70% dei 18mila automobilisti che ogni giorno entrano in Area C con un’ibrida.

