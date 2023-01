Area B, da oggi gli ingressi bonus per i redditi più bassi

di Simona Romanò

Scatta una nuova deroga, da oggi, per l’entrata in Area B di chi ha un reddito Isee basso. Lo ha annunciato l’assessore alla Mobilità, Arianna Censi, facendo il punto sui numeri delle eccezioni al divieto di ingresso nella Zona a traffico limitato estesa a quasi tutta Milano.

REDDITO

Dal 16 gennaio saranno riconosciute ulteriori 20 giornate di libera circolazione, in aggiunta alle consuete 50, ai cittadini residenti e non che hanno un Isee inferiore a 20mila euro e che sono proprietari di un diesel Euro 5.

AUTO CONDIVISE

Via libera dal 31 gennaio alla deroga per il car pooling, ovvero i mezzi privati diesel Euro 5 che sono usati per gli spostamenti in condivisione: lo stop in Area B, per loro, slitta al 30 settembre 2024, ma devono essere regolarmente registrati sulle piattaforme telematiche, anche sperimentali.

PARCHEGGI INTERSCAMBIO

Il 3 gennaio è stata approvata un’altra agevolazione: i possessori di un diesel Euro 5 con abbonamento annuale o mensile a uno dei parcheggi di Lampugnano, Forlanini, Rogoredo e Ripamonti possono accedere ad Area B fino al 30 settembre di quest’anno.

DEROGHE

Quanti ne godono? Nel 2022 le concessioni maggiori sono state date alle persone disabili - circa 80mila - e oltre 39mila a coloro che hanno aderito a MoVe-In, la scatola nera che, una volta montata, permette la circolazione per un tot di chilometri in base al mezzo. Poi, ci sono le auto storiche (2.415 richieste) e quelle di turnisti e volontari (1.715).

BOTTA & RISPOSTA

«I numeri delle deroghe ci forniscono un quadro del parco auto milanese e delle necessità di chi usa la macchina in città», ha commentato Censi. «A parte le richieste dei disabili e per Move-In, negli altri casi si tratta di cifre relativamente modeste, quindi, Milano è già avviata verso la transizione ecologica». Apre la polemica Carlo Monguzzi, capogruppo di Europa Verde e presidente della commissione comunale Mobilità: «L’idea giusta di Area B è diventata un compromesso di deroghe che la rendono inefficace. Le risposte della giunta sono inadeguate per Milano, la città più inquinata d’Italia e con più traffico».

