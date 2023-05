Milano, Area B: nel primo trimestre le auto scese del 4%

di Simona Romanò

Calano del 4,3% nel primo trimestre 2023 gli ingressi in Area B, la Ztl che in pratica si estende a quasi tutta la città e che appunto vieta l’ingresso ai mezzi più “sporchi”. Per il Comune è «un successo». Nei primi tre mesi dell’anno i varchi di Area B hanno registrato una media giornaliera di 384.875 veicoli, pari a 626.771 transiti medi. Confrontando i dati con lo stesso periodo del 2022, la riduzione dei passaggi è del 4,3%. E i veicoli che da gennaio hanno usufruito delle deroghe (tra cui 50 ingressi, pass invalidi e Move-in) si attestano a meno dell’8% del totale dei mezzi che accedono ogni giorno. «Area B è nata per ridurre progressivamente l’ingresso in città di veicoli inquinanti e su questa base va valutata per la sua efficacia. I dati ci dicono che solo l’8% sta utilizzando le misure di accompagnamento e che questi numeri stanno diminuendo progressivamente. Per noi è ovviamente un successo», ha commentato ieri, l’assessore alla Mobilità, Arianna Censi a margine del consiglio.

E ieri il consiglio ha stabilito, approvando all’unanimità l’ordine del giorno del consigliere della Lista Sala Marco Mazzei, che «camion e mezzi pesanti potranno circolare in città solo di notte, in determinati orari o, in alternativa, durante tutto il giorno ma solo se possiedono i sensori per l’eliminazione dell’angolo cieco». Il documento ha ricevuto l’ok dell’aula dopo l’ennesima tragedia, la morte di Cristina Scozia, il 20 aprile, investita in bici da una betoniera in Porta Vittoria angolo via Sforza, pieno centro.

