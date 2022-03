Milano, una serata agli Arcimboldi nelle profondità marine con Piero Angela

Il palco è una battigia, e da quel limite tra realtà e fantasia nasce un racconto immerso (è proprio il caso di dirlo) in parole e splendide immagini: I Segreti del Mare è lo spettacolo ideato da Alberto Luca Recchi, divulgatore del mondo acquatico, insieme alla star della scienza in tv Piero Angela, per narrare le bellezze, i pericoli ma anche le fragilità del mare: un esperimento teatrale di successo che finalmente “bagna” Milano, oggi al Teatro Arcimboldi. Condotto da Pino Strabioli, affidato alla voce narrante, per i video, di Giancarlo Giannini, I Segreti del Mare vede Recchi e Angela distribuirsi ruoli e racconti. «L’idea di mettere me e Piero su un palco per uno spettacolo di questo tipo venne qualche anno fa al produttore e amico comune Niccolò Petitto – spiega Alberto Luca Recchi, esploratore, fotografo, giornalista e scrittore che un bel giorno mollò il mondo della finanza per tuffarsi tra gli oceani – Posso dire che un’operazione di questo tipo è inedita al mondo. A funzionare sono le due sensibilità differenti: quella di Angela è culturale, connessa alla scienza e all’antropologia. Lui sa prenderti per il cervello. Io sono l’uomo d’azione: a me spetta di raccontare come testimone diretto». Il mare è grande, sa intimorire ma ha, per l’appunto, le sue fragilità: «Nello spettacolo parliamo di creature bellissime e pericolose, ma anche di come la plastica e le reti da pesca stiano inquinando gli oceani – prosegue Recchi – Il mare ha una grande forza rigeneratrice, ma solo se gli permettiamo di essere tale. Oggi viviamo il punto più basso del rapporto tra uomo e oceano». In trentacinque anni di esplorazioni, Alberto Luca Recchi ha vissuto paure ed emozioni forti: «La più grande emozione? Vedere da vicino l’occhio di una balena. Ti senti infintamente piccolo di fronte alla natura. La grande paura, invece, non ha che fare con una creatura marina ma con un errore umano: restai per nove giorni sperduto in alto mare, nell’Atlantico. Ho avuto incubi per molti anni. Agli esordi, un incontro ravvicinato con uno squalo mi stava per convincere a tornare a navigare nella finanza. Alla fine, però, ha vinto il mare vero».

