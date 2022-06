Milano, ciak che musica: agli Arcimboldi ci sono gli Oliver Onions (Guido e Maurizio De Angelis)

Lo decide il destino quando ripartire. E così, gli Oliver Onions – che il mondo conosce anche come Guido e Maurizio De Angelis, 78 e 75 anni – si ritrovano su un palco a suonare la musica che non hanno mai dimenticato e che, soprattutto, il pubblico non ha dimenticato. Stasera il Teatro degli Arcimboldi ospita i fratelli romani che, tra gli anni Settanta e Ottanta, hanno scalato le classifiche e composto una cascata di colonne sonore per film. A oggi, i De Angelis hanno alle spalle centoventi colonne sonore e canzoni che hanno segnato l’immaginario collettivo di più di una generazione per diventare parte indelebile del patrimonio musicale degli italiani. Da Sandokan a Orzowei, alla mitica Dune Baggy del film Altrimenti ci arrabbiamo! con Bud Spencer & Terence Hill (il celebre Coro dei pompieri è stato un tormentone assoluto). «Approdare a Milano e su un palco prestigioso come gli Arcimboldi per noi è una motivo di grande orgoglio», spiega Guido De Angelis, mentre il fratello Maurizio ricorda con piacere «gli anni magici in cui in classifica ci finivano i dischi che vendevano, e Milano e Roma si sfidavano lealmente sul mercato discografico». Il live degli Oliver Onions si intitola Future Memorabilia come il recente album in cui i due compositori hanno invitato illustri colleghi, da Claudio Baglioni a Elio, a Piero Pelù, a Tommaso Paradiso, a rileggere i loro successi: «Tutti hanno risposto con entusiasmo. Paradiso è un nostro vecchio fan, mentre Baglioni aveva già cantato Sandokan insieme a Piero Pelù in televisione, la sentiva già sua». Al Teatro Arcimboldi una band accompagna gli Oliver Onions e non mancheranno proiezioni (c’è da aspettarsi ovviamente qualche scena dei loro tanti film). Fratelli in musica, da sempre, come spiega Maurizio: «Un nostro amico di infanzia di nome Cristiano aveva una chitarra e, sin dalle prime note, ci ipnotizzò. Ne prendemmo una anche noi appena potemmo». Da quei primi accordi sarebbe nata una storia sonora che dura ancora oggi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Giugno 2022, 06:10

