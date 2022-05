Milano, otto volte Fiorello agli Arcimboldi

Bentornato Fiorello. Anche lo showman siciliano ha ripreso, come tanti colleghi, il cammino da dove lo aveva interrotto causa Covid. Ed è tornato a ritessere quel dialogo fitto con i suoi fan, fatto a suon di sold out, nei maggiori teatri italiani. Fiorello è in città con otto show al Teatro Arcimboldi da stasera. Il Rosario nazionale è tornato al calore del pubblico in teatro dopo cinque anni di assenza con uno spettacolo. È Fiorello presenta Fiorello!, ovvero uno show in continua evoluzione che di serata in serata promette di non essere mai uguale a sé. Improvvisazioni ed esperimenti scenici, invenzioni mimiche, interazione con il pubblico in sala e incursioni di ospiti a sorpresa, una scaletta musicale fluida: la ricetta è servita. Scritto con Francesco Bozzi, Pigi Montebelli e Federico Taddia nel suo spettacolo non mancano mai riferimenti all’attualità e a vizi e qualità di Italia e italiani, così come sui cambiamenti degli usi e costumi. Fiorello in fondo è diventato soprattutto uomo di teatro, a dispetto della televisione che a ogni sua apparizione segna record di Auditel. Sono vent’anni infatti che propone spettacoli da sold out: da Stasera paghi te! (2001-2003), poi Fiore, nessuno e centomila (2003-2004), via via fino a Fiorello Show (2009-2010), Buon Varietà (2011) e L’ora del Rosario (2015-2016). Sul palco, la certezza della consolidata band di sempre con musicisti che strizzano l’occhio al varietà, e accompagnano Rosario in mille improvvisazioni. La serata del 28 maggio sarà a favore della Fondazione Francesca Rava onlus, in prima linea per l’aiuto all’infanzia in condizioni di disagio, in Italia e nel mondo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Maggio 2022, 07:00

