Tori Amos agli Arcimboldi, unica data italiana

Tori Amos ha sempre scritto e interpretato musica seguendo queste ispirazioni, e chi l’ha già vista dal vivo ricorda bene come la cantautrice statunitense (della North Carolina, figlia di un reverendo metodista e di una insegnante di sangue cherokee) abbia con il suo pianoforte un rapporto dialogante e carnale insieme.

Questa sera al Teatro degli Arcimboldi, unica tappa italiana del tour, Tori Amos porta un repertorio lungo trent’anni, dal suo esordio nel 1992 con il sorprendente album Little Earthquakes, passando per successi mainstream come Cornflake Girl nella metà degli anni ’90, progetti di nicchia come Night of Hunters (pubblicato nel 2011 per la prestigiosa Deutsche Grammophon specializzata in musica classica), fino all’ultimo Ocean To Ocean, uscito a fine 2021 e scritto durante il Covid. «Ero chiusa in casa e non potevo fare altro che guardare dentro di me», ha spiegato la cantante. Da quell’introspezione ha tratto gli undici brani del suo sedicesimo album da studio. Ultimo capitolo di una storia lunga più di dodici milioni di dischi venduti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 07:37

