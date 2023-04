Milano, Niccolò Fabi agli Arcimboldi: «Da soli o con l'orchestra: le canzoni cambiano pelle»

di Francesca Binfarè

Niccolò Fabi da tutto esaurito questa sera agli Arcimboldi con lo spettacolo Meno per meno che celebra 25 anni di carriera. Un concerto che esalta la poetica emozionante per cui il cantautore romano, 55 anni, è tanto amato. L’esibizione è divisa in due, con due cifre stilistiche ben distinte.

Come sarà il live?

«Nella prima parte sono solo, nella seconda sarò accompagnato dall’Orchestra Notturna Clandestina del maestro Enrico Melozzi. In questo tour ho la libertà di variare i brani della prima parte, optando per canzoni che mai o raramente ho suonato dal vivo; nella seconda l’orchestrazione lega di più. Canterò per la prima volta dal vivo L’uomo che rimane al buio e Al di fuori dell’amore (dall’ultimo album, Meno per meno, nda)».

Perché ha separato in due lo spettacolo?

«Non è il contenuto ma la forma che divide le canzoni, e non è secondaria perché influenza la ricezione che il pubblico. Quando suono da solo non ci sono distrazioni emotive se non la mia voce, che fa arrivare parole e melodie in maniera più diretta ma meno ricca di sfumature, più scarna. Ho sentito quindi il bisogno, nella seconda parte, di andare all’estremo opposto, di fare io un passo indietro. Se metti un quadro in un loft o in uno scantinato il significato di quel quadro a livello di percezione più cambiare. Questa è la mia speranza, che aver estremizzato le due ambientazioni serva a farne godere le caratteristiche principali che le contraddistinguono, sia nella ricchezza sia nella povertà».

Come giudica il pubblico milanese?

«È un pubblico che meno appartiene geograficamente alla città. Se suono a Reggio Emilia, l’80% delle persone è di Reggio e provincia; a Milano la metà del pubblico è gente che ci abita, ma non che ci è nata. Me ne accorgo quando le incontro fuori dal teatro, sento dialetti e accenti diversi».

