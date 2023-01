Jack Savoretti agli Arcimboldi: «Mio padre mi ha cambiato la vita regalandomi un disco di bob Dylan»

di Rita Vecchio

«Sono excited di salire sul palco». Jack Savoretti, il cantautore italo inglese è in tour nei maggiori teatri del nostro Paese. Stasera sarà agli Arcimboldi, spettacolo che recupera la data saltata a dicembre. «La pandemia ha insegnato il valore del pubblico. La musica può darti quasi tutto, ma senza la reazione dal vivo non è la stessa cosa». Aprirà il concerto la giovane cantautrice svegliaginevra. Savoretti canterà i brani di Europiana, l’album che ha raggiunto posizioni importanti nella classifica inglese. «Un progetto nato per far ballare, sorridere e ricordare, è il manifesto di un percorso artistico nuovo». Il disco è uscito anche come Europiana Encore, con l’aggiunta di 6 brani, dal singolo You Don’t Have To Say You Love Me/ Io Che Non Vivo Senza Te (Medley), Dancing Through The Rain. In scaletta, la rielaborazione di Io che non vivo senza te (Pino Donaggio e Vito Pallavicini) che rappresenta il suo esordio in italiano. «Mi sto impegnando a scrivere canzoni mie in italiano - racconta Savoretti che tra i suoi guru ha Battisti di Pensieri e Parole -. A farmi riscoprire la passione per questa lingua è stata la morte di mio padre (originario di Genova, ndr). Credo che oggi più di prima in Italia ci sia tanta creatività dovuta al ritorno di tanti bravi artisti che per la Brexit (ed è forse questa l’unica cosa positiva dell’uscita dall’Ue) sono tornati nel proprio Paese».

Ed è stato sempre il padre che a 15 anni gli fece scoprire la passione per la musica. «Mi regalò il disco con Forever Young di Bob Dylan, cambiandomi la vita. Tre minuti di canzone per me erano stati come vedere un film o leggere un libro. Lì ho capito che la musica non era solo entertainment». E chissà (lui nega) che non lo vedremo tornare a Sanremo ospite nella serata dei duetti (nel 2020 ha accompagnato gli Ex-Otago). «È stato uno shock favoloso. Gli inglesi dovrebbero vedere cosa è Sanremo. Io ne sarei felice, of course».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Gennaio 2023, 06:45

