Profughi dall'Ucraina, due nuovi centri accoglienza in zona Stazione Centrale: 90 posti

Novanta nuovi posti per l’accoglienza di chi fugge dalla guerra in Ucraina. A offrirli è Fondazione Progetto Arca che, con il Comune, ha aperto due centri in zona Stazione Centrale: il primo, in via Stella, è dotato di cinquanta posti, trenta dei quali si sono riempiti nei giorni scorsi di mamme e bambini. Il secondo, in via Sammartini, offre da oggi accoglienza ad altre quaranta persone. Questi posti si aggiungono ai 73 che il Comune ha messo a disposizione a Casa Jannacci e ai trenta di viale Puglie. I centri di via Stella e di via Sammartini - ristrutturati e allestiti per l’accoglienza in pochissimi giorni, grazie alle donazioni di un gruppo di aziende partner - sono predisposti per accogliere le persone inviate dalla prefettura in modo emergenziale e temporaneo. A disposizione degli ospiti c’è, 24 ore su 24, un’équipe di operatori e volontari della Fondazione, oltre a mediatori linguistici e psicologi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Aprile 2022, 08:11

