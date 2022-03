Cinzia Brugnola: «C’è un tutorial per tutto, anche per rimorchiare». Da ridere all'Après-Coup

Una e trina. E con un poker nella manica. Si veste e sveste di abiti e volti, senza mai perdere il look della comicità, Cinzia Brugnola in “Svamp Tutorial”, in scena questa sera all’Après-Coup in zona Porta Romana. Scritta da Isabella Rotti proprio per l’attrice friulana adottata da Milano, la piéce è una cascata di monologhi ironici sul mondo dei social, YouTube in particolare.

C’è un tutorial per tutto: è questo il terreno fertile su cui la penna di Rotti e l’istrionismo di Brugnola si sposano per farci ridere di noi. «Negli ultimi anni, complice anche i lockdown, molti di noi si sono rifugiati in video-tutorial di ogni tipo, che vanno dalle pratiche yoga a come accalappiare un maschio single - spiega Isabella Rotti – io e Cinzia siamo amiche e, proprio durante la clausura da Covid abbiamo pensato di realizzare alcuni video parodistici su YouTube. Il successo riscosso ci ha spinto a immaginare uno spettacolo». Dunque, Cinzia Brugnola – attrice di teatro, cinema e tv - diventa tre (nel finale anche quattro, ma il personaggio è una sorpresa) maschere femminili: Bellazia Makeup, esperta di cosmesi romagnola più a suo agio coi fornelli che col trucco, Damatrà, trainer yoga che professa calma assoluta pur essendo isterica e la dating coach Gioia Didarla (nomen omen), dottoressa in Rimorchiologia.

«Il mondo del rimorchio sul web è da vero studio antropologico – spiega Cinzia Brugnola – io sono single e sono iscritta a Tinder, la app per incontrare l’anima gemella. Con Isabella abbiamo cercato di schedare le tipologie maschili più divertenti, da quello che ti approccia con frasi stereotipate, a quello che ti fa una proposta articolata dove è prevista già la casa e il numero di figli, fino al “morto di f.”, l’homo famelicus che non si pone standard di gusto. Giochiamo a realizzare un Quark dei maschi cacciatori. Attraverso i personaggi di Svamp Totorial ridiamo di entrambi i mondi, quello maschile e quello femminile».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Marzo 2022, 06:00

